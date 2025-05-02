В Латвии планируют запретить русский язык в банковских приложениях

ВИЛЬНЮС, 2 мая. /ТАСС/. Комиссия Сейма (однопалатного парламента) Латвии по бюджету и финансам одобрила поправки к законодательству, которые запрещают использование русского языка в мобильных приложениях банков. Об этом сообщил портал гостелерадио LSM.
По его информации, инициатива подразумевает, что все документы и цифровые интерфейсы, с которыми взаимодействуют клиенты банков, должны быть на латышском языке, включая мобильные приложения, сайты и общение с операторами кол-центров. По мнению инициаторов законопроекта, в настоящее время в финансовой сфере балтийской республики активно используется русский язык, и это ослабляет позиции латышского языка в стране.
В сентябре 2024 года Сейм Латвии принял поправки к закону о кредитных учреждениях, которые запрещают использование русского языка в банкоматах страны. Изменения вступили в силу в конце января этого года.
В июне 2024 года представитель делегации РФ Илья Бармин, выступая на 56-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, отметил, что в Европе процветает откровенная русофобия. По его словам, такие страны, как Латвия, Литва и Эстония, превратились в полицейские государства, где значительной части населения запрещается говорить, работать, учиться на родном для них русском языке.