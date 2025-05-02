В Латвии планируют запретить русский язык в банковских приложениях

По его информации, инициатива подразумевает, что все документы и цифровые интерфейсы, с которыми взаимодействуют клиенты банков, должны быть на латышском языке, включая мобильные приложения, сайты и общение с операторами кол-центров. По мнению инициаторов законопроекта, в настоящее время в финансовой сфере балтийской республики активно используется русский язык, и это ослабляет позиции латышского языка в стране.