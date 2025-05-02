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Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 2 мая

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 30 апреля 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на шесть месяцев с наиболее выгодной процентной ставкой.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Банк России 25 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.

Наиболее выгодным предложением оказался вклад на шесть месяцев со ставкой 21,15% годовых. Его предлагает Авто Финанс Банк на сумму от 100 тысяч рублей.

Открыть вклад под 21,1% годовых своим клиентам предлагает Ак Барс Банк. Его размер должен начинаться от 10 тысяч рублей.

Московский кредитный банк предлагает вклады под 21% годовых на сумму от 10 тысяч рублей. Под тот же процент открыть вклад на сумму от 500 тысяч рублей могут клиенты МБ Рус Банка, а также клиенты Локо-банка га вклад от 300 тысяч рублей.

Далее следует БыстроБанк. Он предлагает своим клиентам открыть вклад на сумму от 150 тысяч рублей под 20,4% годовых.

Открыть вклад под 20,3% годовых предлагают Банк Зенит с размером от 50 тысяч рублей и Московский кредитный банк на сумму от 3 млн рублей.

Совкомбанк предлагает клиентам вклад под 21% годовых на сумму от 10 тысяч рублей.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».