Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 2 мая

Банк России 25 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. На этом фоне участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.
Наиболее выгодным предложением оказался вклад на шесть месяцев со ставкой 21,15% годовых. Его предлагает Авто Финанс Банк на сумму от 100 тысяч рублей.
Открыть вклад под 21,1% годовых своим клиентам предлагает Ак Барс Банк. Его размер должен начинаться от 10 тысяч рублей.
Московский кредитный банк предлагает вклады под 21% годовых на сумму от 10 тысяч рублей. Под тот же процент открыть вклад на сумму от 500 тысяч рублей могут клиенты МБ Рус Банка, а также клиенты Локо-банка га вклад от 300 тысяч рублей.
Далее следует БыстроБанк. Он предлагает своим клиентам открыть вклад на сумму от 150 тысяч рублей под 20,4% годовых.
Открыть вклад под 20,3% годовых предлагают Банк Зенит с размером от 50 тысяч рублей и Московский кредитный банк на сумму от 3 млн рублей.
Совкомбанк предлагает клиентам вклад под 21% годовых на сумму от 10 тысяч рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».