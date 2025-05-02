Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 2 мая

Московский кредитный банк предлагает вклады под 21% годовых на сумму от 10 тысяч рублей. Под тот же процент открыть вклад на сумму от 500 тысяч рублей могут клиенты МБ Рус Банка, а также клиенты Локо-банка га вклад от 300 тысяч рублей.