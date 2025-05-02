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Россиянам объяснили, как снизить стоимость турпутевок на майские праздники

Снизить стоимость отдыха на майские праздники и в другие высокие сезоны могут помочь раннее бронирование билетов и покупка путевок у проверенных турфирм, заявил Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail

«Конечно, если есть возможность, [лучше] в другое время взять отпуск. Но некоторые не могут — для них это единственное время, когда можно поехать отдохнуть, потому что это законные выходные. Но, исходя из этого, это дорогие сезоны. <…> Поэтому людям, что можно порекомендовать — надо заранее брать билеты, когда они только появились в продаже», — отметил он в беседе с ТАСС.

По словам депутата, в такое время билеты будут стоить меньше.

Также парламентарий посоветовал при оформлении путевок лучше выбрать турпакет у надежных операторов и проверенных турфирм. Операторы заранее выкупают блоки в самолетах еще по тем ценам, которые на стадии появления, поэтому брать пакет выгоднее, чем билеты и отель по отдельности, заключил Нилов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».