Россиянам объяснили, как снизить стоимость турпутевок на майские праздники

«Конечно, если есть возможность, [лучше] в другое время взять отпуск. Но некоторые не могут — для них это единственное время, когда можно поехать отдохнуть, потому что это законные выходные. Но, исходя из этого, это дорогие сезоны. <…> Поэтому людям, что можно порекомендовать — надо заранее брать билеты, когда они только появились в продаже», — отметил он в беседе с ТАСС.
По словам депутата, в такое время билеты будут стоить меньше.
Также парламентарий посоветовал при оформлении путевок лучше выбрать турпакет у надежных операторов и проверенных турфирм. Операторы заранее выкупают блоки в самолетах еще по тем ценам, которые на стадии появления, поэтому брать пакет выгоднее, чем билеты и отель по отдельности, заключил Нилов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».