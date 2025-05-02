Россиянам объяснили, как снизить стоимость турпутевок на майские праздники

«Конечно, если есть возможность, [лучше] в другое время взять отпуск. Но некоторые не могут — для них это единственное время, когда можно поехать отдохнуть, потому что это законные выходные. Но, исходя из этого, это дорогие сезоны. <…> Поэтому людям, что можно порекомендовать — надо заранее брать билеты, когда они только появились в продаже», — отметил он в беседе с ТАСС.