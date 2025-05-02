Ирландский регулятор оштрафовал TikTok на €530 млн

«Решение включает административные штрафы на общую сумму €530 млн и предписание, обязывающее TikTok привести свою обработку данных в соответствие с требованиями в течение шести месяцев. Решение также включает в себя распоряжение о приостановке передачи данных TikTok в Китай, если обработка данных не будет приведена в соответствие в указанный срок», — отмечается в заявлении комиссии.