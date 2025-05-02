Госдеп заявил о готовности Трампа ввести вторичные санкции против РФ

«Он (президент США Дональд Трамп — “Ъ”) снова заявил о своей готовности сделать это. Мы не отменяем никаких санкций, которые действуют в настоящее время. …И в то же время он знает, что есть другая часть мира, целый земной шар, который требует внимания», — сказала Брюс.