Эксперт Моржаретто: новые легковые автомобили в РФ рекордно подешевели в апреле

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Апрель 2025 года стал рекордным по снижению цен на новые легковые автомобили в России за последние годы, сообщил ТАСС автоэксперт Игорь Моржаретто. При этом он не ожидает, что авто будут дешеветь в ближайшей перспективе.
«Цены сейчас [в апреле] находятся на самом низком уровне за последние годы. Сейчас новый китайский автомобиль выпуска 2024 года можно купить, начиная от 1,3 млн руб. — столько стоит Lada Vesta», — отметил он.
Эксперт считает, что подобная ситуация сложилась в связи с тем, что в 2024 году китайских автомобилей было привезено в Россию избыточно много. Поэтому в настоящий момент, по его словам, непроданные автомобили хранятся на складах у дилеров и дистрибьюторов.
«Их [автомобили] надо продавать каким-то образом. И поэтому сейчас все производители сделали приличные скидки, снизили цены. Так что ниже некуда. Потому что если современный китайский автомобиль с кучей электроники, даже кроссовер, самый базовый, может стоить как Lada Vesta — это уже о многом говорит», — подытожил Моржаретто.