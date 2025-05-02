Эксперт Моржаретто: новые легковые автомобили в РФ рекордно подешевели в апреле

«Их [автомобили] надо продавать каким-то образом. И поэтому сейчас все производители сделали приличные скидки, снизили цены. Так что ниже некуда. Потому что если современный китайский автомобиль с кучей электроники, даже кроссовер, самый базовый, может стоить как Lada Vesta — это уже о многом говорит», — подытожил Моржаретто.