Bloomberg: Китай изучает заявления США о готовности к торговым переговорам

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля. 9 апреля американский лидер сообщил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда государств и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, а в этот период будет действовать универсальный тариф 10%. Суммарные пошлины США на товары из КНР достигают 145%. Китай в ответ на действия администрации Трампа поднял с 12 апреля тарифы на американские товары до 125%.