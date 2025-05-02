Bloomberg: Китай изучает заявления США о готовности к торговым переговорам

Минкоммерции напомнило, что американские должностные лица неоднократно выражали готовность провести с Пекином переговоры для обсуждения торговых пошлин. «США недавно направили Китаю через заинтересованных лиц послания с выражением готовности начать переговоры с Китаем», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минкоммерции. «Китай в настоящее время изучает это», — добавили в ведомстве.
«Позиция Китая последовательна: если придется бороться, мы будем сражаться до конца; если нужен диалог, то двери открыты», — говорится в заявлении.
Ранее представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир проинформировал, что Вашингтон и Пекин не ведут официальных переговоров по вопросу пошлин.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля. 9 апреля американский лидер сообщил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда государств и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, а в этот период будет действовать универсальный тариф 10%. Суммарные пошлины США на товары из КНР достигают 145%. Китай в ответ на действия администрации Трампа поднял с 12 апреля тарифы на американские товары до 125%.