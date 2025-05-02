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Bloomberg: мировые цены на продовольствие достигли двухлетнего максимума

Мировые цены на продовольствие в апреле достигли максимума за два года, демонстрируя, что неопределенность из-за пошлин начинает оказывать давление на торговлю, сообщает агентство Bloomberg.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

По данным издания, Индекс ООН, который отслеживает стоимость продуктов питания, вырос на 1% по сравнению с прошлым месяцем, до 128,3 пункта. В последний раз показатель был на таком уровне в марте 2023 года.

Хотя на проявление эффекта в супермаркетах требуется время, а показатель остается ниже пиков 2022 года, этот шаг указывает на вероятность повышения цен на товары после периода снижения продовольственной инфляции.

«Колебания валютных курсов повлияли на динамику цен на мировых рынках, в то время как корректировка тарифной политики усилила неопределенность на рынке», — говорится в сообщении продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В то же время, отмечает Bloomberg, скачок цен на зерна, мясо и молочные продукты также толкает индекс вверх.

Волатильность цен на сельскохозяйственную продукцию, возникшая из-за таких шагов, как пошлины президента США Дональда Трампа и последующие ответные меры торговых партнеров, была замечена еще раньше в этом году. Несмотря на «паузу» в 90 дней, проводившаяся в последние недели политика взбудоражила мировые рынки, отмечает Bloomberg.