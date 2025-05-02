Bloomberg: мировые цены на продовольствие достигли двухлетнего максимума

Хотя на проявление эффекта в супермаркетах требуется время, а показатель остается ниже пиков 2022 года, этот шаг указывает на вероятность повышения цен на товары после периода снижения продовольственной инфляции.
«Колебания валютных курсов повлияли на динамику цен на мировых рынках, в то время как корректировка тарифной политики усилила неопределенность на рынке», — говорится в сообщении продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
В то же время, отмечает Bloomberg, скачок цен на зерна, мясо и молочные продукты также толкает индекс вверх.
Волатильность цен на сельскохозяйственную продукцию, возникшая из-за таких шагов, как пошлины президента США Дональда Трампа и последующие ответные меры торговых партнеров, была замечена еще раньше в этом году. Несмотря на «паузу» в 90 дней, проводившаяся в последние недели политика взбудоражила мировые рынки, отмечает Bloomberg.