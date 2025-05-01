Йеллен: пошлины, введенные Трампом, грозят стране рецессией

ЛОНДОН, 1 мая. /ТАСС/. Соединенным Штатам грозит рецессия из-за торговой политики президента Дональда Трампа и введенных им пошлин. Об этом в интервью газете Financial Times заявила экс-министр финансов США Джанет Йеллен.
«[Стратегия пошлин] будет иметь крайне негативные последствия для Соединенных Штатов, для потребителей, для конкурентоспособности компаний, которые зависят от импорта», — сказала Йеллен, подчеркнув, что около 40% ввозимых в США товаров используются для внутреннего производства.
«Я пока не готова сказать, что прогнозирую наступление рецессии, но вероятность такого сценария значительно выросла», — добавила она.
Йеллен также подчеркнула, что США «крайне сильно зависят от поставок ключевых ископаемых из Китая» и могут существенно ослабить целые отрасли своей экономики, сохраняя крайне высокие пошлины на китайский импорт. Особенно сильно это может отразиться на зеленой энергетике, нуждающейся в редкоземельных металлах для производства батарей.
«Я поддерживала введение очень ограниченного числа хорошо продуманных узконаправленных пошлин», — отметила экс-министр, по словам которой такой подход облегчил бы конкуренцию с Китаем для ряда американский компаний, включая производителей солнечных панелей.
2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля. В тот же день американский президент сообщил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда государств и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, в этот период будет действовать универсальный тариф в размере 10%. Суммарные пошлины США на товары из КНР достигают 145%. Китай в ответ на действия администрации Трампа поднял с 12 апреля тарифы на американские товары до 125%.