В Tesla ищут преемника Илона Маска

Падение акций компании объясняется проблемами компании, а также обрушением фондовых рынков по всему миру из-за объявленной президентом США Дональдом Трампом торговой войны. Инвесторы крайне негативно восприняли тотальные пошлины на импорт, с того момента ключевые фондовые рынки падают на несколько процентов каждый день.