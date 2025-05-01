В мае введут новые ограничения для денежных переводов

«30 мая вступил в силу закон, который установит лимит в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета», — сказано в материале.
Отмечается, что президент России Владимир Путин подписал соответствующий документ в конце мая прошлого года, мера вступает в силу по истечении года после дня официального опубликования закона.
РБК напоминает, что изменения внесли в 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Поправки установили максимальный лимит денежных переводов без открытия банковского счета и с прохождением упрощенной идентификации на уровне 100 тысяч рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
На данный момент гражданину при переводе более чем 15 тысяч рублей достаточно представить банку свои паспортные данные, а максимальная сумма денежного перевода не ограничена. Сумму меньше 15 тысяч рублей можно отправлять без идентификации.
Как подчеркивали авторы законопроекта, лимит перевода в 100 тысяч рублей позволит снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
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