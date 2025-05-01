Трамп оценил сделку с Киевом в $350 млрд

«Сегодня мы заключили сделку, где мы в теории можем получить намного больше $350 млрд», — сказал американский лидер, комментируя соглашение. Он добавил, что редкоземельные металлы являются «большим активом» Украины. Глава Белого дома пояснил, что упомянутую сумму передал киевским властям в виде финансовых траншей и через поставки оружия его предшественник демократ Джо Байден.
Помимо этого, Трамп в эфире NewsNation рассказал, как на встрече с Владимиром Зеленским в Ватикане подчеркнул, что «будет очень хорошо», если США и Украина заключат «сделку и он [Зеленский] ее подпишет, потому что Россия гораздо больше и гораздо сильнее, Россия продвигается вперед».
Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее подтвердила в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) подписание соглашения с США о полезных ископаемых. Согласно документу, Украина будет вносить в фонд 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Соглашение при этом не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США.