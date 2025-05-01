Трамп оценил сделку с Киевом в $350 млрд

Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее подтвердила в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) подписание соглашения с США о полезных ископаемых. Согласно документу, Украина будет вносить в фонд 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Соглашение при этом не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США.