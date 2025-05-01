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Топ-5 банковских вкладов сроком на три месяца на 1 мая

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 30 апреля 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на три месяца с наиболее выгодной процентной ставкой.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

По итогам заседания совета директоров Банка России 25 апреля 2025 года, на котором ключевая ставка была сохранена на уровне 21%, банки активно пересматривают условия по депозитным продуктам.

Так, самую высокую ставку предлагает Московский кредитный банк — 23% годовых для новых клиентов при минимальной сумме размещения 10 тысяч рублей. Для текущих клиентов ставка составит 20,25% при сумме вклада от 10 тысяч рублей и 20,2% при сумме от 3 млн рублей.

Совкомбанк предлагает вклады на три месяца под 20,6% годовых, минимальная сумма депозита — 10 тысяч рублей.

Банки Дальневосточный и Центр Инвест размещают средства клиентов под 20% годовых. В первом случае сумма депозита от 150 тысяч рублей, во втором — от 500 тысяч рублей.

Аналогичная доходность предлагается в Автофинансбанке для вкладов от 100 тыс. рублей.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»