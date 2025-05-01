Топ-5 банковских вкладов сроком на три месяца на 1 мая

По итогам заседания совета директоров Банка России 25 апреля 2025 года, на котором ключевая ставка была сохранена на уровне 21%, банки активно пересматривают условия по депозитным продуктам.
Так, самую высокую ставку предлагает Московский кредитный банк — 23% годовых для новых клиентов при минимальной сумме размещения 10 тысяч рублей. Для текущих клиентов ставка составит 20,25% при сумме вклада от 10 тысяч рублей и 20,2% при сумме от 3 млн рублей.
Совкомбанк предлагает вклады на три месяца под 20,6% годовых, минимальная сумма депозита — 10 тысяч рублей.
Банки Дальневосточный и Центр Инвест размещают средства клиентов под 20% годовых. В первом случае сумма депозита от 150 тысяч рублей, во втором — от 500 тысяч рублей.
Аналогичная доходность предлагается в Автофинансбанке для вкладов от 100 тыс. рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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