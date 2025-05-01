Депутат Толмачев рассказал о новых штрафах для водителей

По словам парламентария, с 1 мая 2025 года будет повышен штраф за проезд автомобиля на красный свет. Непутевому водителю за такое правонарушение придется заплатить до 2,5 тыс. рублей. Кроме того, за остановку на пешеходном переходе автомобилист заплатит 3 тыс. рублей. Тех, кто совершит выезд на встречную полосу, ожидает наказание в виде штрафа в 7 тыс. рублей либо крайняя мера — лишение прав на срок до шести месяцев. При пересечении железнодорожных путей (вне переезда, на запрещающий сигнал, остановка/стоянка, проезд при приближении поезда) придется заплатить штраф до 5 тыс. рублей, а нарушителя также могут лишить водительского удостоверения сроком до 6 месяцев.
Кроме того, количество камер для фиксации этих нарушений увеличится, уточнил Толмачев.
«Новые штрафы направлены на тех, кто допускает нарушения, особенно опасные для участников дорожного движения. Тот же проезд на красный сигнал светофора или выезд на встречную полосу — прямая угроза жизни и здоровью водителей и пешеходов. Государство наказывает лихачей рублём, и это не просто правильно — это полезно для всех нас, тех, кто ежедневно находится на городских улицах пешком или за рулем», — пояснил депутат.
Он добавил, что до некоторых автомобилистов, к сожалению, доходит только тогда, когда приходится открывать кошелёк и отдавать деньги.
«Чаще лихачить, не соблюдать правила, наплевательски относиться к безопасности дорожного движения — значит чаще и больше платить за свои ошибки, причëм в прямом смысле», — заключил Толмачев.