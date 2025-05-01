Депутат Толмачев рассказал о новых штрафах для водителей

По словам парламентария, с 1 мая 2025 года будет повышен штраф за проезд автомобиля на красный свет. Непутевому водителю за такое правонарушение придется заплатить до 2,5 тыс. рублей. Кроме того, за остановку на пешеходном переходе автомобилист заплатит 3 тыс. рублей. Тех, кто совершит выезд на встречную полосу, ожидает наказание в виде штрафа в 7 тыс. рублей либо крайняя мера — лишение прав на срок до шести месяцев. При пересечении железнодорожных путей (вне переезда, на запрещающий сигнал, остановка/стоянка, проезд при приближении поезда) придется заплатить штраф до 5 тыс. рублей, а нарушителя также могут лишить водительского удостоверения сроком до 6 месяцев.