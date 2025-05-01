BBI: состояние Илона Маска оценили в 333 млрд долларов

Так, отмечается, что Илон Маск, глава компаний Tesla, SpaceX, руководитель Департамента эффективности правительства США (DOGE) с начала 2025 года потерял 99,7 млрд долларов. Однако он остался самым богатым человеком на планете — его состояние на 1 мая составило 333 млрд долларов.
Вторую строчку в рейтинге Bloomberg Billionaires Index занял Джефф Безос, основатель интернет-компании Amazon.com и владелец аэрокосмической компании Blue Origin. Его состояние с начала года снизилось на 32,3 млрд долларов, до 206 млрд долларов.
На третьем месте на 1 мая оказался Марк Цукерберг, генеральный директор Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook* и Instagram*). Его состояние составило 195 млрд долларов, опустившись с начала года на 12,7 млрд долларов.
При этом, состояние Уоррена Баффетта с начала года выросло, на 24,6 млрд долларов, достигнув 167 млрд долларов. Исполнительный директор Berkshire Hathaway, таким образом, занял четвертое место в рейтинге.
Замыкает пятерку лидеров Билл Гейтс, основатель Microsoft. Его состояние с начала года выросло на 5,48 млрд долларов, до 164 млрд долларов.
Индекс миллиардеров Bloomberg, запущенный в марте 2012 года, представляет собой ежедневный рейтинг 500 самых богатых людей мира на основе их собственного капитала.