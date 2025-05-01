BBI: состояние Илона Маска оценили в 333 млрд долларов

На третьем месте на 1 мая оказался Марк Цукерберг, генеральный директор Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook* и Instagram*). Его состояние составило 195 млрд долларов, опустившись с начала года на 12,7 млрд долларов.