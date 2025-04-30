Выдача ипотеки россиянам в марте снизилась на 42,5%

«В марте 2025 года наблюдалось умеренное повышение активности на рынке ипотечных кредитов во всех сегментах. Кредитные организации предоставили 57,8 тыс. рублевых кредитов на сумму 257,1 млрд рублей против 52,6 тыс. рублевых кредитов на общую сумму 227,1 млрд рублей в феврале. В годовом сопоставлении предоставление ипотечные кредиты снизилось на 50,6 и 42,5% по количеству и объему соответственно», — считают аналитики.
Согласно оценкам Банка России, порядка 87% выдач ипотеки в марте 2025 года приходилось на программы господдержки. Так, было предоставлено 222,6 млрд рублей (+13,7% за месяц). Предоставление кредитов на рыночных условиях также увеличилось: на 10,6% до 34,6 млрд рублей, но оставалось незначительным в общем объеме ипотечного кредитования.
«В апреле 2025 года ожидается небольшой прирост выдачи ипотеки с господдержкой после расширения программы “Семейная ипотека” на вторичный рынок жилья. По оперативным данным ДОМ.РФ, по льготным ипотечным программам за первые четыре недели апреля было предоставлено около 188 млрд рублей (179 млрд рублей за аналогичный период марта)», — сказано в исследовании.
Ранее в ЦБ сообщили, что во втором полугодии 2024 года доля выдачи ипотек на срок 30−31 год упала на 3,6 процентных пункта.
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