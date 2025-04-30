Выдача ипотеки россиянам в марте снизилась на 42,5%

«В марте 2025 года наблюдалось умеренное повышение активности на рынке ипотечных кредитов во всех сегментах. Кредитные организации предоставили 57,8 тыс. рублевых кредитов на сумму 257,1 млрд рублей против 52,6 тыс. рублевых кредитов на общую сумму 227,1 млрд рублей в феврале. В годовом сопоставлении предоставление ипотечные кредиты снизилось на 50,6 и 42,5% по количеству и объему соответственно», — считают аналитики.