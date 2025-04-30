В ВТБ подсчитали, сколько россиян хранят сбережения дома под матрасом

«Высокий уровень ставок по банковским продуктам повлиял на структуру накоплений россиян, которые стремятся все больше средств аккумулировать не в “свинке”, а в банке. Вклады и накопительные счета не только обеспечивают ощутимый пассивный доход, но и гарантируют безопасность ваших сбережений», — отметил руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Дмитрий Володин.



В ВТБ подсчитали, что доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, в настоящее время находится на историческом минимуме за последние шесть лет. При этом до конца года эта сумма может еще снизиться.