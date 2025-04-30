В ВТБ подсчитали, сколько россиян хранят сбережения дома под матрасом

По подсчетам экспертов, хранят наличные по старинке под матрасом всего 7% россиян. Примерно четверть респондентов предпочитают хранить наличные в сейфе, а также в разного рода копилках (20%) и в книгах (20%). Некоторые (12%) кладут деньги в скрытые карманы в одежде.
Помимо этого, респонденты отметили, что прячут деньги дома — за картинами, в кухонных принадлежностях, в электронике, под полом, внутри игрушек или других детских вещей, в ванной комнате.
Согласно оценкам аналитиков, каждый второй россиянин хранит дома наличные деньги. Доверить свои сбережения банку при условии высоких процентных ставок по вкладам, может более половины из них.
В основном россияне хранят дома некрупную сумму денег: от 5 до 30 тыс. рублей (более 40% опрошенных) и от 30 до 100 тыс. рублей (более 30% респондентов). Большинство отмечает, что хранить наличные средства дома удобно, поскольку деньги тогда всегда под рукой.
«Высокий уровень ставок по банковским продуктам повлиял на структуру накоплений россиян, которые стремятся все больше средств аккумулировать не в “свинке”, а в банке. Вклады и накопительные счета не только обеспечивают ощутимый пассивный доход, но и гарантируют безопасность ваших сбережений», — отметил руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Дмитрий Володин.
В ВТБ подсчитали, что доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, в настоящее время находится на историческом минимуме за последние шесть лет. При этом до конца года эта сумма может еще снизиться.
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