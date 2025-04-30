Трамп: США хотят заключить с КНР торговую сделку, но без потери $1 трлн в год

«Они хотят заключить сделку. Мы намерены заключить сделку, но это будет справедливая сделка. Из-за этой сделки мы не будем терять триллион долларов в год, как это было при [экс-президенте США Джо] Байдене», — сказал он.
Трамп объявил 2 апреля о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля. Затем американский лидер заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении нескольких стран и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, в этот период будет действовать «универсальный тариф в размере 10%».
Одновременно руководитель вашингтонской администрации повысил пошлины на китайскую продукцию до 125%. Ранее также был введен тариф в размере 20% за якобы недостаточные усилия правительств Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США. Суммарные пошлины США на товары из КНР в настоящее время достигают 145%. Китай в ответ на действия администрации Трампа поднял с 12 апреля тарифы на американские товары до 125%.
Как подчеркнул ранее на встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро глава МИД КНР Ван И, уступки Соединенным Штатам в торговой войне приведут только к тому, что Вашингтон продолжит выдвигать новые требования. Как отметил со своей стороны официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, Пекин призывает Вашингтон отказаться от тарифного давления и начать диалог на основе равенства и взаимного уважения.