Трамп: США хотят заключить с КНР торговую сделку, но без потери $1 трлн в год

Трамп объявил 2 апреля о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля. Затем американский лидер заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении нескольких стран и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, в этот период будет действовать «универсальный тариф в размере 10%».