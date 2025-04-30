Суд завершил процедуру банкротства завода, длившуюся 20 лет

«За период рассмотрения дела судом вводились различные виды процедур банкротства. Применялись процедуры наблюдения, мирового соглашения, внешнего управления, конкурсного производства. В рамках дела рассмотрено огромное количество обособленных споров, в том числе о включении требований в реестр кредиторов. А также о признании сделок недействительными, о взыскании убытков, жалобы на действия арбитражных управляющих, разногласия между арбитражными управляющими и кредиторами», — говорится в сообщении.
О том, что пермский ЗиД продал все активы в рамках процедуры банкротства, стало известно еще в марте 2025 года. Впоследствии имущество приобрело АО «НПО “Курганприбор”. Это предприятие в 2023 году за 725 млн рублей купило основные активы завода.
Итогом применения процедур банкротства стало сохранение предприятия как действующего единого имущественного комплекса, увеличение численности сотрудников до 868 человек, сообщил конкурсный управляющий.
Вместе с тем, годовая выручка выросла почти в три раза. Имущественный комплекс продали одним лотом за 725 млн рублей. Кроме того, была взыскана дебиторская задолженности в размере 3,9 млн рублей. Это позволило погасить более половины текущих обязательств предприятия.