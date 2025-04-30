Суд завершил процедуру банкротства завода, длившуюся 20 лет

«За период рассмотрения дела судом вводились различные виды процедур банкротства. Применялись процедуры наблюдения, мирового соглашения, внешнего управления, конкурсного производства. В рамках дела рассмотрено огромное количество обособленных споров, в том числе о включении требований в реестр кредиторов. А также о признании сделок недействительными, о взыскании убытков, жалобы на действия арбитражных управляющих, разногласия между арбитражными управляющими и кредиторами», — говорится в сообщении.