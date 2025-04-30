Россиян научили, как правильно читать банковский договор

Проверить финансовую организацию
Прежде чем заключить договор, следует удостовериться в легальности финансовой организации. Юрлица, которые предоставляют финуслуги, в том числе банки, должны иметь разрешение ЦБ РФ о допуске на финансовый рынок. Проверить легальность работы такой организации, то есть наличие у нее лицензий на определенные виды деятельности, можно на сайте регулятора. Для этого нужно указать в поисковой строке название, адрес, ИНН или ОГРН организации, регистрационный номер или лицензию и нажать кнопку «Искать».
Кроме того, на сайте ЦБ есть перечень компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Его тоже стоит использовать для проверки.
Узнать полную стоимость кредита
Данный показатель представляет собой общий процент переплаты за пользование деньгами банка. Он включает в себя ставку, плату за выпуск карты, различные комиссии, страховки и иные прописанные в договоре потенциальные расходы. Полную стоимость кредита, как правило, указывают в верхнем правом углу договора на первой странице.
Кроме того, следует обратить внимание на процентную ставку. Важно узнать ее размер и какого она типа — фиксированная или плавающая.
Разобраться, как формируется ставка по вкладу
В ходе ознакомления с договором об открытии банковского вклада следует подробно изучить пункты, оговаривающие формирование размера процентной ставки. На практике некоторые банки, рекламируя свои продукты, сообщают об очень высоких процентах, но затем выясняется что такие проценты возможны только при соблюдении определенных условий, например, сумма вклада должна составлять несколько миллионов рублей или нужно купить дополнительные необязательные услуги.
Изучить перечень дополнительных услуг
Что касается допуслуг, то по ним следует внимательно изучить пункты договора, в которых говорится о видах и размерах комиссий и сборов, а также о том, какие условия являются обязательными для использования продукта.
Напомним, что на следующий день после подписания кредитного договора банк обязан прислать SMS или push-уведомление, которое содержит все дополнительные условия и указание о том, как можно от них отказаться. Отказ возможен в течение 30 дней с момента подписания договора.
Отметим, что, если после прочтения договора остались вопросы, то их нужно обязательно задать менеджеру, а также запросить дополнительные документы.
Запросить дополнительные документы
Помимо самого кредитного договора банк обязан предоставить клиенту:
- документ со всеми условиями и допуслугами, влияющими на ставку и на параметры кредита в случае отказа от них. При этом банк должен пояснить, как именно будут меняться условия;
- документ с опциями, которые можно оформить по собственному желанию и не влияющими на параметры кредита.
При открытии договора вклада следует запросить паспорт продукта. ЦБ РФ рекомендует банкам предоставлять такой документ клиентам. Запросить его можно сразу при обращении за финуслугой или перед подписанием договора. В паспорте раскрываются все особенности финансового продукта. Из него можно в частности узнать минимальную гарантированную ставку по вкладу и условия ее повышения.
Выяснить, какая предусмотрена ответственность
В ходе заключения кредитного договора следует выяснить, каковы будут последствия задержки с уплатой долга. При открытии вклада нужно разобраться в условиях досрочного расторжения договора и понять, какую ответственность несет банк за неправильное начисление процентов.
Также важно удостовериться, что договор содержит пункты, в которых оговариваются не зависящие от банка и клиента обстоятельства, при которых они не несут от ответственности (например, различные форс-мажорные обстоятельства).
Взять дополнительное время
Перед подписанием договора важно добиться того, чтобы все его пункты были предельно понятны. При этом сам документ можно забрать домой. Если финансовая организация сформировала предложение персонально для конкретного клиента, он вправе, согласно нормам законодательств, взять пять дней «на подумать». При этом организация не может за это время изменить условия договора.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.