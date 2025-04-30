Россиян научили, как правильно читать банковский договор

Прежде чем заключить договор, следует удостовериться в легальности финансовой организации. Юрлица, которые предоставляют финуслуги, в том числе банки, должны иметь разрешение ЦБ РФ о допуске на финансовый рынок. Проверить легальность работы такой организации, то есть наличие у нее лицензий на определенные виды деятельности, можно на сайте регулятора. Для этого нужно указать в поисковой строке название, адрес, ИНН или ОГРН организации, регистрационный номер или лицензию и нажать кнопку «Искать».