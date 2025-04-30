«Одна из классических формулировок “уютная квартира с историей”. На первый взгляд звучит тепло, но в реальности это может означать, что жилье давно не видело ремонта, в нем старые коммуникации, изношенные полы или обветшавшие стены», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru». По словам эксперта, под «историей» может скрываться и юридическая подоплека, например, квартира переходила по наследству или продавалась несколько раз за короткий срок. В таких случаях специалист порекомендовала запросить выписку из ЕГРН и изучить историю переходов права. Расшифровки, добавила Юлия Кузнецова, также требует фраза «в шаговой доступности все» — под этим «всем» могут пониматься оживленная трасса, рынок, вокзал или даже заведение с круглосуточным режимом. Еще одним тревожным сигналом она назвала фразу «квартира требует небольшого косметического ремонта». «В большинстве случаев это значит, что ремонт нужен капитальный, с заменой труб, электрики и выравниванием стен. Иначе продавец не стал бы акцентировать на “косметике” как на отдельной фразе», — пояснила специалист. Помимо того, отметила эксперт, следует обращать внимание на фразу «уютная студия для одного» — за этим скрываться крошечная площадь, неудобная для жизни даже одному человеку, или статус апартаментов без регистрации. «И наконец, если в объявлении чрезмерно акцентируют внимание на “доброжелательных соседях” и “спокойных жильцах”, стоит насторожиться, возможно, этим пытаются компенсировать проблемное окружение или нестабильную обстановку в подъезде», — добавила Юлия Кузнецова. В заключении она посоветовала читать объявления между строк, задавать вопросы, проверять документы и при необходимости консультироваться со специалистом. «Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».