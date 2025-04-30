Goldman Sachs: мировые центробанки сокращают резервы в долларах

Как пишет Bloomberg, такой прогноз связан с тенденцией к диверсификации резервов центральными банками и сокращением доли доллара США в международных резервах.
Несмотря на ведущие позиции доллара и евро в мировой финансовой системе, центральные банки все чаще рассматривают вложения в альтернативные валюты. Ослабление позиций доллара создает условия для перераспределения резервов, говорится в записке Goldman Sachs.
В число потенциальных бенефициаров аналитики включают южнокорейскую вону, сингапурский доллар и китайский юань. Особенно интересен рост спроса на вону: ожидается, что Южная Корея присоединится к индексу FTSE World Government Bond Index, что повысит привлекательность ее активов. Сингапурский доллар укрепляет свои позиции благодаря статусу стабильной экономики с рейтингом AAA, а юань — растущей роли Китая в международной торговле.
Переориентация на альтернативные валюты частично вызвана геополитическими рисками и ослаблением доверия к доллару после введения ограничений против России в 2022 году. Дополнительным защитным инструментом для центробанков остается золото, спрос на которое сохраняется высоким. Несмотря на это, доллар продолжает играть ключевую роль благодаря масштабам и ликвидности рынка американских казначейских облигаций.
Однако индекс доллара уже снизился более чем на 7% с пиковых значений, что свидетельствует о росте интереса к другим валютам на фоне усиливающейся неопределенности экономической политики США.
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