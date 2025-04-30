Как ЦБ изменит работу с депозитариями с 8 мая

«Теперь они будут сообщать регулятору только о серьезных нарушениях, которые были выявлены в деятельности управляющих компаний и акционерных инвестиционных фондов. Мы определили список случаев, не требующих надзорного реагирования», — говорится в сообщении ЦБ.
Так, уведомлять Банк России не нужно, если нарушения носят временный или технический характер, либо не создают существенных рисков для деятельности по доверительному управлению активами инвестиционного фонда.
Центробанк определил список случаев, когда надзорное реагирование не требуется. В их число входит:
- нарушение, связанное с использованием неверных данных стоимости активов, на основании которых была определена стоимость чистых активов инвестиционного фонда;
- превышение не более чем на 10% величины предельной доли совокупной оценочной стоимости ценных бумаг, стоимости лотов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
и т. д.;
- несоответствия состава или структуры активов акционерного инвестиционного фонда, интервального и закрытого паевых инвестиционных фондов
и т. д.;
- превышение рaзмеpa вознаграждения управляющей компании.
По мнению регулятора, изменения позволят снизить операционную и административную нагрузку на участников рынка коллективных инвестиций.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».