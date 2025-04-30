Как ЦБ изменит работу с депозитариями с 8 мая

«Теперь они будут сообщать регулятору только о серьезных нарушениях, которые были выявлены в деятельности управляющих компаний и акционерных инвестиционных фондов. Мы определили список случаев, не требующих надзорного реагирования», — говорится в сообщении ЦБ.