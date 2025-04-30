Игра на деньги: мошенники стали использовать схемы с банковскими акциями

Как отмечает Мария Михайлова, жертву пытаются подловить на всем, даже на желании отписаться от навязчивых рекламных email-рассылок. Перейдя по кнопке «Отписаться» в конце письма, пользователь может попасть на фишинговый сайт, где у него так же попытаются украсть данные. При этом в некоторых случаях мошенники могут оставлять ссылки на фальшивые приложения, распространяемые под видом официальных. Через такие приложения можно не только похитить пароли и данные банковских карт, но и следить за активностью человека в целом.