ФАС возбудила дело в отношении Т-Банка

«Видеоролик содержал привлекательную для потребителей информацию о бесплатном снятии наличных с карты. При этом текст дополнительных условий был представлен в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени», — отметили в ФАС.
По мнению ведомства, это не позволяло потребителям получать необходимые для осознанного выбора сведения об оказании финансовой услуги. Служба считает, что такие действия Т-Банка могут вводить в заблуждение и содержат признаки нарушения рекламного законодательства.
В ФАС уточнили, что в случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия.
За нарушение законодательства о рекламе по ст. 14.3 КоАП РФ предусмотрен штраф для организации на сумму 100−500 тыс. рублей.
За невыполнение предписания ФАС в срок, отвечать придется по п. 2.4 ст. 19.5 КоАП РФ. При данном нарушении штрафы действуют такие же, как за нарушения законодательства о рекламе.
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