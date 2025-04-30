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ФАС возбудила дело в отношении Т-Банка

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Т-Банка из-за нарушений в телерекламе кредитной организации. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: Арина Антонова/ТАСС

«Видеоролик содержал привлекательную для потребителей информацию о бесплатном снятии наличных с карты. При этом текст дополнительных условий был представлен в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени», — отметили в ФАС.

По мнению ведомства, это не позволяло потребителям получать необходимые для осознанного выбора сведения об оказании финансовой услуги. Служба считает, что такие действия Т-Банка могут вводить в заблуждение и содержат признаки нарушения рекламного законодательства.

В ФАС уточнили, что в случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия.

За нарушение законодательства о рекламе по ст. 14.3 КоАП РФ предусмотрен штраф для организации на сумму 100−500 тыс. рублей.

За невыполнение предписания ФАС в срок, отвечать придется по п. 2.4 ст. 19.5 КоАП РФ. При данном нарушении штрафы действуют такие же, как за нарушения законодательства о рекламе.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».