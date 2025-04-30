Депутаты предложили повысить МРОТ и почасовую оплату труда

Авторы инициативы, с которой ознакомилась «Российская газета», напоминают, что президентом поставлена задача к 2030 году довести уровень МРОТ до 35 тысяч рублей в месяц.
Но депутаты считают, что минимальный размер оплаты труда нужно повышать более быстрыми темпами. И предлагают установить МРОТ с 1 января 2026 года в сумме 34 тысяч рублей в месяц.
Одновременно законопроектом предлагается установить с 1 января 2026 года минимальный почасовой уровень оплаты труда на условиях неполного рабочего времени в сумме 300 рублей в час. Законодатели отмечают, что в последнее время работодатели все чаще стараются привлекать работника на временную работу, поскольку при этом они не несут обязательств, связанных с сокращением персонала, а интенсивность работы при таком режиме выше.
"Труд в России должен оцениваться достойно, поэтому мы считаем, что уровень МРОТ должен быть заметно выше. Кроме того, необходимо законодательно установить нижнюю планку оплаты труда для тех граждан, которые работают в формате неполной занятости. Сегодня, исходя из МРОТ, час стоит примерно 120 рублей, это также крайне низкий показатель.
Предлагаем с 1 января 2026 года установить минимальный почасовой уровень оплаты труда работника на условиях неполного рабочего времени в сумме 300 рублей в час, что превышает уровень оплаты труда в месяц, исчисленный из МРОТ. Плюс законопроектом предусмотрена ежегодная индексация почасового размера оплаты труда", — уточнил инициатор и один из авторов законодательной инициативы — глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.