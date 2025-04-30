Депутаты предложили повысить МРОТ и почасовую оплату труда

Одновременно законопроектом предлагается установить с 1 января 2026 года минимальный почасовой уровень оплаты труда на условиях неполного рабочего времени в сумме 300 рублей в час. Законодатели отмечают, что в последнее время работодатели все чаще стараются привлекать работника на временную работу, поскольку при этом они не несут обязательств, связанных с сокращением персонала, а интенсивность работы при таком режиме выше.