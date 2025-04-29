WSJ: пошлины Трампа стали подарком для Си Цзиньпина

Редакционная коллегия издания предупреждает, что заключить новые торговые договоренности будет не так просто, в связи с чем последствия введения пошлин угрожают «погубить второй президентский срок» Трампа. «Вторые президентские сроки редко бывают успешными, и, судя по первым ста дням Дональда Трампа, с ним будет то же. Президенту необходимо устроить масштабную перезагрузку, если он хочет спасти свои заключительные годы [на посту главы государства] от экономических и внешнеполитических потрясений, которые он спровоцировал», — отмечается в материале.