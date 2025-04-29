WSJ: пошлины Трампа стали подарком для Си Цзиньпина

«Будет ошибкой полагать, что пошлины нанесли ущерб только внутренней политике. Нападки на друзей и врагов подорвали уверенность мира в надежности США, — убеждены авторы материала. — Китай уже пользуется этим и “обхаживает” союзников США как более надежный гигантский рынок. Пошлины Трампа в отношении союзников — это настоящий подарок [лидеру КНР] Си Цзиньпину».
Редакционная коллегия издания предупреждает, что заключить новые торговые договоренности будет не так просто, в связи с чем последствия введения пошлин угрожают «погубить второй президентский срок» Трампа. «Вторые президентские сроки редко бывают успешными, и, судя по первым ста дням Дональда Трампа, с ним будет то же. Президенту необходимо устроить масштабную перезагрузку, если он хочет спасти свои заключительные годы [на посту главы государства] от экономических и внешнеполитических потрясений, которые он спровоцировал», — отмечается в материале.
«Его выбрали, чтобы он взял под контроль инфляцию и добился роста реальных доходов населения, однако пошлины приводят к противоположному [результату]. Пошлины стали крупнейшим потрясением в сфере экономической политики с тех пор, как в 1971 году [37-й президент США] Ричард Никсон подорвал Бреттон-Вудскую [валютную систему], спровоцировав инфляцию», — считает редколлегия The Wall Street Journal.
15 августа 1971 года Никсон объявил о запрете конвертации доллара в золото. Этот шаг фактически привел к остановке функционирования Бреттон-Вудской валютной системы.
2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля. В тот же день хозяин Белого дома заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В этот период будет действовать «универсальный тариф в размере 10%». Это не коснулось Китая, суммарные пошлины Вашингтона на товары из КНР достигают 145%, ответные китайские тарифы доходят до 125%.