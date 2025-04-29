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Volvo сократит расходы на 1,87 млрд долларов из-за падения спроса

Компания Volvo Cars в связи с падением спроса сократит расходы на 1,87 млрд долларов, что приведет к многочисленным увольнениям. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Willian Cittadin/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

По данным издания, Volvo Cars приступит к программе сокращения расходов на 1,87 млрд долларов, чтобы противостоять уменьшающемуся спросу и торговой напряженности, давящей на автомобильную промышленность.

«Эти меры приведут к сокращению рабочих мест», — подчеркивает автопроизводитель.

Volvo добавляет, что больше не дает финансовых рекомендаций на 2025 и 2026 годы.

Недавно Volvo Cars снова возглавил Хокан Самуэльсон, чтобы, как отмечает Bloomberg, компания могла подстроиться под изменения в экономической ситуации в мире. По словам Самуэльсона, автопроизводителю нужно увеличивать производство на территории США из-за пошлин президента Дональда Трампа и сокращения расходов.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет смягчить таможенные пошлины для автопроизводителей. Так, по данным газеты Wall Street Journal, на компании, которые платят 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, не будут распространяться другие тарифы, например на сталь и алюминий.

Кроме того, американская администрация изменит тарифы на зарубежные компоненты для автомобилей, которые должны вступить в силу 3 мая.