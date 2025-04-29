Volvo сократит расходы на 1,87 млрд долларов из-за падения спроса

Ранее сообщалось, что Трамп хочет смягчить таможенные пошлины для автопроизводителей. Так, по данным газеты Wall Street Journal, на компании, которые платят 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, не будут распространяться другие тарифы, например на сталь и алюминий.