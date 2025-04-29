Volvo сократит расходы на 1,87 млрд долларов из-за падения спроса

По данным издания, Volvo Cars приступит к программе сокращения расходов на 1,87 млрд долларов, чтобы противостоять уменьшающемуся спросу и торговой напряженности, давящей на автомобильную промышленность.
«Эти меры приведут к сокращению рабочих мест», — подчеркивает автопроизводитель.
Volvo добавляет, что больше не дает финансовых рекомендаций на 2025 и 2026 годы.
Недавно Volvo Cars снова возглавил Хокан Самуэльсон, чтобы, как отмечает Bloomberg, компания могла подстроиться под изменения в экономической ситуации в мире. По словам Самуэльсона, автопроизводителю нужно увеличивать производство на территории США из-за пошлин президента Дональда Трампа и сокращения расходов.
Ранее сообщалось, что Трамп хочет смягчить таможенные пошлины для автопроизводителей. Так, по данным газеты Wall Street Journal, на компании, которые платят 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, не будут распространяться другие тарифы, например на сталь и алюминий.
Кроме того, американская администрация изменит тарифы на зарубежные компоненты для автомобилей, которые должны вступить в силу 3 мая.