МВФ: Россия сохранила статус четвертой экономики мира

В 2024 году Россия сохранила место в пятерке стран-лидеров по вкладу в прирост мирового ВВП по паритету покупательной способности (ППС) и закрепилась как четвертая экономика мира, достигнув рекордных 6,94 триллиона долларов. Такие данные привел Международный валютный фонд и подтвердили расчеты РИА Новости.
Обновленная оценка ВВП России за 2024 год показывает рост экономических показателей: с 6,48 триллиона долларов в 2023 году до 6,94 триллиона в прошлом году, что позволило удержать четвертую позицию среди крупнейших экономик мира.
При этом, ближайшие конкуренты — Япония и Германия — также увеличили ВВП, но менее выраженно: Япония выросла с 6,37 до 6,53 триллиона долларов, Германия — с 5,87 до 6 триллионов. Лидером по объему экономики остается Китай с 38,15 триллиона долларов по ППС (рост с 35,5 триллиона), второе место занимает США — 29,2 триллиона (предыдущий показатель — 27,7 триллиона), третья позиция у Индии — 16,2 триллиона против 14,85 триллиона годом ранее.
В десятку ведущих вошли также Бразилия (4,73 триллиона), Индонезия (4,66 триллиона), Франция (4,36 триллиона) и Британия (4,29 триллиона). Основные вклады в рост мировой экономики обеспечили Китай (25%), США (14%), Индия (13%), Россия (4,4%), а также Индонезия (3,1%) и Бразилия (2,5%). Остальные страны увеличили мировой ВВП менее чем на 2%, причем вклад большинства западных экономик не превышал 1%.
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