МВФ: Россия сохранила статус четвертой экономики мира

При этом, ближайшие конкуренты — Япония и Германия — также увеличили ВВП, но менее выраженно: Япония выросла с 6,37 до 6,53 триллиона долларов, Германия — с 5,87 до 6 триллионов. Лидером по объему экономики остается Китай с 38,15 триллиона долларов по ППС (рост с 35,5 триллиона), второе место занимает США — 29,2 триллиона (предыдущий показатель — 27,7 триллиона), третья позиция у Индии — 16,2 триллиона против 14,85 триллиона годом ранее.