Суд признал общеизвестным бренд печенья «Юбилейное»

Как отмечает агентство РИА Новости, спор нынешнего правообладателя прав на печенье компании «Мон’дэлис Русь» с Роспатентом начался еще в 2023 году. Тогда ведомство отказало в признании бренда общеизвестным, объяснив свое решение тем, что печенье ассоциируется прежде всего с фабрикой «Большевик».