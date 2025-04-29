Суд признал общеизвестным бренд печенья «Юбилейное»

«Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести товарный знак в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков в отношении товаров класса “печенье” Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков», — сказано в решении суда.
Как отмечает агентство РИА Новости, спор нынешнего правообладателя прав на печенье компании «Мон’дэлис Русь» с Роспатентом начался еще в 2023 году. Тогда ведомство отказало в признании бренда общеизвестным, объяснив свое решение тем, что печенье ассоциируется прежде всего с фабрикой «Большевик».
В итоге суд отметил, что факт широкой известности печенья никто не оспаривает, «Большевик» относится к холдингу «Мон’дэлис Русь», а в самом холдинге функционал по продвижению продукции может быть по экономическим причинам делегирован обществу, не являющемуся производителем товара или держателем объектов интеллектуальной собственности.
Как подчеркнули в инстанции, общеизвестность товарного знака не означает общеизвестность конкретного производителя или заявителя.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».