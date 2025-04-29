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Суд признал общеизвестным бренд печенья «Юбилейное»

Суд по интеллектуальным правам признал бренд печенья «Юбилейное», которое выпускается в России с 1913 года, общеизвестным, следует из материалов инстанции.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести товарный знак в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков в отношении товаров класса “печенье” Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков», — сказано в решении суда.

Как отмечает агентство РИА Новости, спор нынешнего правообладателя прав на печенье компании «Мон’дэлис Русь» с Роспатентом начался еще в 2023 году. Тогда ведомство отказало в признании бренда общеизвестным, объяснив свое решение тем, что печенье ассоциируется прежде всего с фабрикой «Большевик».

В итоге суд отметил, что факт широкой известности печенья никто не оспаривает, «Большевик» относится к холдингу «Мон’дэлис Русь», а в самом холдинге функционал по продвижению продукции может быть по экономическим причинам делегирован обществу, не являющемуся производителем товара или держателем объектов интеллектуальной собственности.

Как подчеркнули в инстанции, общеизвестность товарного знака не означает общеизвестность конкретного производителя или заявителя.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».