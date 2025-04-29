Раскрыто, представители каких профессий получат большую пенсию

Он пояснил «Газете.Ru», что величина пенсии определяется уровнем официальной заработной платы, поскольку именно с нее работодатель делает взносы в Социальный фонд России: чем выше зарплата, тем больше накапливается пенсионных баллов, а значит, и выше будет будущая пенсия.
«Максимум, который можно набрать за год — 10 баллов индивидуального пенсионного коэффициента. Для этого нужно, чтобы ваш суммарный годовой доход был 2,76 млн рублей, то есть в месяц необходимо получать 230 тыс. рублей до вычета налогов. Если ваш доход больше, то это никак не повлияет на отчисления в Социальный фонд (разве что вы можете откладывать на пенсию дополнительно самостоятельно). Самые высокооплачиваемые профессии на сегодняшний день в России — это ИТ-специалисты (средняя зарплата — 200 тыс. рублей), инженеры в нефтегазовой отрасли (в зависимости от региона — от 170 тыс. до 300 тыс. рублей), пилоты и авиадиспетчеры (получают в среднем от 280 тыс. рублей), врачи узкой специализации (от 170 тыс. рублей)», — подчеркнул Никитин.
Депутат отметил, что если ежегодно на протяжении 35 лет удается набирать по 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов, в итоге получится 350 баллов. По расчетам на 2025 год, это может дать пенсию в размере около 58 тысяч рублей.
Примечательно, что пенсия формируется не только из зарплаты, но и с учетом продолжительности рабочего стажа и регулярности отчислений работодателя в СФР. Поэтому, выбирая будущую профессию, Никитин советует задумываться не только о текущей зарплате, но и учитывать долгосрочные перспективы.
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