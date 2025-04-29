СМИ: блэкаут стоил Испании как минимум 1 млрд евро

По мнению экспертов, опрошенных изданием, сбой окажет сильное влияние на испанский ВВП, поскольку многие предприятия были вынуждены оставить свою работу. Так, ВВП королевства составляет более 4 млрд евро в день, из них порядка 14% приходится на промышленный сектор (около 575 млн евро), еще около 12% — на сферу услуг (около 500 млн евро). В общей сложности потери испанской экономики могут составить до 1 млрд евро.