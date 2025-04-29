СМИ: блэкаут стоил Испании как минимум 1 млрд евро

«Блэкаут, оставивший без электричества всю Испанию, может нанести экономический ущерб на как минимум 1 млрд евро из-за остановки, которая затронула промышленность и сервисы в рабочий день понедельника», — сказано в материале.
По мнению экспертов, опрошенных изданием, сбой окажет сильное влияние на испанский ВВП, поскольку многие предприятия были вынуждены оставить свою работу. Так, ВВП королевства составляет более 4 млрд евро в день, из них порядка 14% приходится на промышленный сектор (около 575 млн евро), еще около 12% — на сферу услуг (около 500 млн евро). В общей сложности потери испанской экономики могут составить до 1 млрд евро.
При этом, отмечает The Objective, банковский сектор Испании старался оставаться спокойным в течение дня.
«На некоторых кассах образовывались длинные очереди, чтобы снять наличные, но система устояла. Отток денег происходил в пределах нормальных параметров, в основном из-за ограничений на снятие наличных, установленных банками», — сказано в материале.
Системы платежей с помощью карт тоже практически на работали, но не из-за обвала технической поддержки, а из-за мер предосторожности продавцов или проблем с батареями в некоторых терминалах.
В случае с транспортом, добавляет The Objective, все поезда были парализованы с полудня. Три крупнейшие компании, Renfe, Ouigo и Iryo, пострадали от повсеместного отключения энергии — 344 рейса из 6000 пришлось отменить.