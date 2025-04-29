Маск при помощи DOGE мог избежать штрафов на миллиарды долларов

Как говорится в документе компаниям Маска на 20 января 2025 года грозило по крайней мере 65 разбирательств с по меньшей мере 11 федеральными ведомствами США в размере не менее 2,37 млрд долларов. В эту сумму входят потенциальные взыскания для компании Tesla общим объемом $1,19 млрд, которые могли последовать «за вводящие в заблуждение заявления о ее автопилоте и функции полностью автономного вождения».
Кроме того, по данным авторов доклада, разрабатывающему чипы для вживления в человеческий мозг стартапу Neuralink грозили штрафы до 1,59 млн долларов за возможные нарушения закона об обращении с животными при проведении экспериментов над обезьянами и свиньями, а также взыскания на сумму 281 млн долларов за «ложные или вводящие в заблуждение заявления о связанных с ее продукцией рисках».
Помимо этого, сказано в документе, Маск курирует аудит ведомств федерального правительства США и одновременно является владельцем компаний, которые получают крупные контракты от американского правительства, что является конфликтом интересов.
«Положение мистера Маска позволяет ему избегать надзора, срывать расследования и добиваться исчезновения судебных разбирательств, если он того пожелает — на его условиях и по его приказу», — подчеркивают авторы.
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