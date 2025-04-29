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Маск при помощи DOGE мог избежать штрафов на миллиарды долларов

Американский бизнесмен Илон Маск мог при помощи курируемого им ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) содействовать тому, чтобы Tesla, SpaceX и другие принадлежащие ему компании избежали выплаты штрафов общим объемом 2,37 млрд долларов. Это следует из доклада, опубликованного представляющими Демократическую партию членами Постоянного подкомитета по расследованиям при Комитете по внутренней безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Как говорится в документе компаниям Маска на 20 января 2025 года грозило по крайней мере 65 разбирательств с по меньшей мере 11 федеральными ведомствами США в размере не менее 2,37 млрд долларов. В эту сумму входят потенциальные взыскания для компании Tesla общим объемом $1,19 млрд, которые могли последовать «за вводящие в заблуждение заявления о ее автопилоте и функции полностью автономного вождения».

Кроме того, по данным авторов доклада, разрабатывающему чипы для вживления в человеческий мозг стартапу Neuralink грозили штрафы до 1,59 млн долларов за возможные нарушения закона об обращении с животными при проведении экспериментов над обезьянами и свиньями, а также взыскания на сумму 281 млн долларов за «ложные или вводящие в заблуждение заявления о связанных с ее продукцией рисках».

Помимо этого, сказано в документе, Маск курирует аудит ведомств федерального правительства США и одновременно является владельцем компаний, которые получают крупные контракты от американского правительства, что является конфликтом интересов.

«Положение мистера Маска позволяет ему избегать надзора, срывать расследования и добиваться исчезновения судебных разбирательств, если он того пожелает — на его условиях и по его приказу», — подчеркивают авторы.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».