Маск при помощи DOGE мог избежать штрафов на миллиарды долларов

Кроме того, по данным авторов доклада, разрабатывающему чипы для вживления в человеческий мозг стартапу Neuralink грозили штрафы до 1,59 млн долларов за возможные нарушения закона об обращении с животными при проведении экспериментов над обезьянами и свиньями, а также взыскания на сумму 281 млн долларов за «ложные или вводящие в заблуждение заявления о связанных с ее продукцией рисках».