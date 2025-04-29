Кибермошенники запустили придуманную к 9 Мая схему обмана граждан

В преддверии Дня Победы мошенники стали использовать бренд государственного фонда «Защитники Отечества» для обмана граждан, узнали аналитики компании F6, специализирующейся на разработке технологий для борьбы с киберпреступностью. С результатами исследования ознакомился РБК.
Как уточнил ведущий аналитик компании Евгений Егоров, мошенники впервые использовали бренд государственного фонда «Защитники Отечества» в сценариях инвестиционного мошенничества.
Они создали рекламу бренда и сайты, на которых разместили ложные сообщения о запуске «социального проекта» с предложением инвестировать в акции российских компаний и заработать до ₽30 млн, «используя ресурсы и возможности России».
Пользователей просят оставить для связи свои Ф. И. О. и контактный телефон, после чего им звонит мошенник. В результате жертва переводит деньги злоумышленникам либо ее просят установить на телефон вредоносное приложение для получения контроля над устройством и списания денег со всех счетов. Кроме этого, мошенники могут попросить жертву прислать скан паспорта, который в дальнейшем могут использовать для других атак.
Специалисты компании уже направили данные веб-ресурсов на блокировку, и в настоящее время сайты уже заблокировали.
Ранее, 24 апреля, компания F6 сообщила о новой схеме мошенничества, позволяющей обналичивать деньги через смартфоны жертв. Так, с помощью вредоносного ПО на базе легального приложения NFCGate злоумышленники подделывают банковские карты и получают доступ к средствам, минуя ПИН-код и защиту банков.
По данным из отчета компании, только за март зафиксировали более 1 тыс. подобных атак, а ущерб от атак с использованием вредоносного программного обеспечения на базе легитимного приложения NFCGate составил ₽432 млн.