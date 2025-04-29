Кибермошенники запустили придуманную к 9 Мая схему обмана граждан

Пользователей просят оставить для связи свои Ф. И. О. и контактный телефон, после чего им звонит мошенник. В результате жертва переводит деньги злоумышленникам либо ее просят установить на телефон вредоносное приложение для получения контроля над устройством и списания денег со всех счетов. Кроме этого, мошенники могут попросить жертву прислать скан паспорта, который в дальнейшем могут использовать для других атак.