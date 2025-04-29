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Финская компания Fortum не собирается возвращаться в Россию

Финская энергетическая компания Fortum не собирается возвращаться в Россию. Никаких подобных планов у руководства предприятия нет. Об этом сообщается в квартальном отчете компании.

Источник: Reuters

Как отмечается в сообщении, на данный момент Fortum нацелена на судебное разбирательство, связанное с передачей ее активов в РФ во внешнее управление.

«Fortum больше не работает в России и не планирует возвращаться туда. По мере возможности Fortum продолжит процесс продажи своих российских активов в качестве основного варианта», — подчеркнули в компании.

Напомним, об уходе компании Fortum с российского рынка стало известно еще в мае 2022 года. Тогда же руководство предприятия сообщило о намерении продать имеющиеся в РФ активы. Однако спустя несколько лет компания выступила с обвинениями в сторону России. Все из-за ареста тех самых активов.