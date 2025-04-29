Финская компания Fortum не собирается возвращаться в Россию

Напомним, об уходе компании Fortum с российского рынка стало известно еще в мае 2022 года. Тогда же руководство предприятия сообщило о намерении продать имеющиеся в РФ активы. Однако спустя несколько лет компания выступила с обвинениями в сторону России. Все из-за ареста тех самых активов.