Финская компания Fortum не собирается возвращаться в Россию

Как отмечается в сообщении, на данный момент Fortum нацелена на судебное разбирательство, связанное с передачей ее активов в РФ во внешнее управление.
«Fortum больше не работает в России и не планирует возвращаться туда. По мере возможности Fortum продолжит процесс продажи своих российских активов в качестве основного варианта», — подчеркнули в компании.
Напомним, об уходе компании Fortum с российского рынка стало известно еще в мае 2022 года. Тогда же руководство предприятия сообщило о намерении продать имеющиеся в РФ активы. Однако спустя несколько лет компания выступила с обвинениями в сторону России. Все из-за ареста тех самых активов.