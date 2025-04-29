Эксперт обозначила, когда будет пройден пик укрепления рубля

«Мы полагаем, что рубль находится вблизи своего пика укрепления по отношению к доллару с фундаментальной точки зрения», — отметила эксперт.
Фактор, который будет играть против российской валюты — это заметно снизившиеся цены на нефть.
Снижение котировок приведет к сжатию экспортных валютных притоков в страну, что в сочетании с сезонным восстановлением спроса на валюту со стороны импортеров и населения может привести к дефициту ликвидности.
«Ожидаем в мае доллар по 80−90 рублей», — прогнозирует Наталия Пырьева.
Что касается европейской валюты, то рубль менее силен в паре с евро ввиду кросс-курсов.
«Индекс доллара сильно упал после начала тарифных войн между США и прочими странами, что привело к укреплению евро к доллару. Таким образом, с начала апреля индекс доллара (DXY) упал почти на 4%, пара USDRUB подешевела на 2,1%, а пары EURUSD и EURRUB подорожали на 4,7% и 3% соответственно», — добавила аналитик.
По ее мнению, в перспективе мая евро будет стоить в диапазоне от 91 до 98 рублей.
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