Эксперт обозначила, когда будет пройден пик укрепления рубля

«Индекс доллара сильно упал после начала тарифных войн между США и прочими странами, что привело к укреплению евро к доллару. Таким образом, с начала апреля индекс доллара (DXY) упал почти на 4%, пара USDRUB подешевела на 2,1%, а пары EURUSD и EURRUB подорожали на 4,7% и 3% соответственно», — добавила аналитик.