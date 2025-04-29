Россияне рассказали, как планируют провести майские праздники

Опрос проводился среди 3000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет.
По результатам исследования выяснилось, что большая часть опрошенных — 61% — собираются остаться дома. Остальные респонденты также не планируют дальних поездок. Так, 22% опрошенных россиян ответили, что съездят на дачу, а 7% поедут в гости в другой город или деревню к родным.
Лишь 4% намерены посетить Москву, Петербург и другие крупные города России — такой ответ в основном давали молодые участники до 30 лет. Еще 2% собираются в путешествия по Золотому кольцу.
Самыми непопулярными вариантами оказались поход — 1%, посещение курортов Черного моря (Анапа, Геленджик, Сочи
При этом, варианты посещения Турции и Европы не набрали голосов. Многие респонденты признались, что в этом году, несмотря на укрепление рубля, они бы предпочли сэкономить на майских праздниках и приберечь накопления для летних отпусков.
В Центральной России чуть выше интерес к культурно-историческому туризму — там больше выбравших Золотое кольцо и крупные города России. Жители Урала и Поволжья чаще других едут к родным в пределе региона. Сибирь и Дальний Восток практически целиком остались в зоне «дом-двор-огород».
Еще одна характерная черта настроений россиян — отказ от отпуска между майскими. Не собираются брать дополнительные выходные 91% опрошенных. Эта цифра особенно высока среди представителей рабочих профессий и бюджетников. Офисные сотрудники в крупных городах были более лояльны к идее мини-отпуска, но доля желающих среди них не превысила 15%.
Потратить в праздничные дни не более 10 тысяч рублей рассчитывают 59% респондентов рассчитывают. Еще 11% сообщили, что закладывают на майские около 20 тысяч рублей. В то же время 22% опрошенных россиян отметили, что готовы выделить на праздники около 50 тысяч рублей. Интересно, что ни один участник не выбрал опцию «потрачу около 100 тысяч», а вот потратить больше этой суммы готовы 8% участников опроса.
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