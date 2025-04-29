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Россияне рассказали, как планируют провести майские праздники

Майские праздники в 2025 году будут длиться с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» выяснил у жителей России, какие у них планы на праздничные дни в мае. Результаты исследования есть в редакции Финансов Mail.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Опрос проводился среди 3000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

По результатам исследования выяснилось, что большая часть опрошенных — 61% — собираются остаться дома. Остальные респонденты также не планируют дальних поездок. Так, 22% опрошенных россиян ответили, что съездят на дачу, а 7% поедут в гости в другой город или деревню к родным.

Лишь 4% намерены посетить Москву, Петербург и другие крупные города России — такой ответ в основном давали молодые участники до 30 лет. Еще 2% собираются в путешествия по Золотому кольцу.

Самыми непопулярными вариантами оказались поход — 1%, посещение курортов Черного моря (Анапа, Геленджик, Сочи и т. д.) — 1%, и посещение Крыма — 2%. Годом ранее интерес к приморским направлениям был намного выше — в аналогичном опросе черноморские курорты выбрали 17% и 9% опрошенных респондентов соответственно. Участники исследования в этом году отмечали, что изменение их предпочтений связано с экологической ситуацией и выбросами мазута.

При этом, варианты посещения Турции и Европы не набрали голосов. Многие респонденты признались, что в этом году, несмотря на укрепление рубля, они бы предпочли сэкономить на майских праздниках и приберечь накопления для летних отпусков.

В Центральной России чуть выше интерес к культурно-историческому туризму — там больше выбравших Золотое кольцо и крупные города России. Жители Урала и Поволжья чаще других едут к родным в пределе региона. Сибирь и Дальний Восток практически целиком остались в зоне «дом-двор-огород».​

Еще одна характерная черта настроений россиян — отказ от отпуска между майскими. Не собираются брать дополнительные выходные 91% опрошенных. Эта цифра особенно высока среди представителей рабочих профессий и бюджетников. Офисные сотрудники в крупных городах были более лояльны к идее мини-отпуска, но доля желающих среди них не превысила 15%.

Потратить в праздничные дни не более 10 тысяч рублей рассчитывают 59% респондентов рассчитывают. Еще 11% сообщили, что закладывают на майские около 20 тысяч рублей. В то же время 22% опрошенных россиян отметили, что готовы выделить на праздники около 50 тысяч рублей. Интересно, что ни один участник не выбрал опцию «потрачу около 100 тысяч», а вот потратить больше этой суммы готовы 8% участников опроса.​

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».