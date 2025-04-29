Россияне рассказали, как планируют провести майские праздники

Потратить в праздничные дни не более 10 тысяч рублей рассчитывают 59% респондентов рассчитывают. Еще 11% сообщили, что закладывают на майские около 20 тысяч рублей. В то же время 22% опрошенных россиян отметили, что готовы выделить на праздники около 50 тысяч рублей. Интересно, что ни один участник не выбрал опцию «потрачу около 100 тысяч», а вот потратить больше этой суммы готовы 8% участников опроса.​