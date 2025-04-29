Bloomberg: Британия может не выполнить свои обязательства перед Всемирным банком

В ноябре лейбористское правительство пообещало 1,98 млрд фунтов стерлингов Международной ассоциации развития (МАР) — подразделению Всемирного банка, которое предоставляет гранты и кредиты под низкий процент беднейшим странам.
Однако, как пишет Bloomberg, три месяца спустя министры изменили курс, опустошив бюджет Великобритании на иностранную помощь, чтобы оплатить увеличение военных расходов, поскольку США начали ограничивать поддержку Украины.
Сокращение обязательств Великобритании перед Всемирным банком стало бы резким отходом от прошлого курса, отмечает агентство. Лейбористское правительство, находившееся у власти с 1997 по 2010 год, в какой-то момент было крупнейшим донором МАР, поскольку бывший канцлер казначейства Гордон Браун видел развитие одним из ключевых приоритетов партии.
Всего несколько месяцев назад страны-доноры выделили МАР почти 24 млрд долл, но окончательная сумма сейчас под вопросом, сообщает Bloomberg. Ожидается, что США сократят своё обязательство в размере 4 млрд долл, взятое на себя при бывшем президенте Джо Байдене.
Ранее Трамп распорядился пересмотреть отношения страны с международными организациями, такими как Всемирный банк. На прошлой неделе Ирландия и Италия подтвердили свои обязательства перед МАР.
ООН рекомендует странам тратить на помощь 0,7% ВВП, что и делало последнее консервативное правительство до 2020 года, когда в связи с пандемией бюджет на эти цели был сокращен до 0,5%. Лейбористы теперь сократили его до 0,3% с 2027 года, что эквивалентно 9,2 млрд фунтов стерлингов — на 6,1 млрд фунтов стерлингов меньше, чем в 2023 году. Вместо этого деньги будут потрачены на вооруженные силы, говорится в материале Bloomberg.