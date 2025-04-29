Bloomberg: Британия может не выполнить свои обязательства перед Всемирным банком

ООН рекомендует странам тратить на помощь 0,7% ВВП, что и делало последнее консервативное правительство до 2020 года, когда в связи с пандемией бюджет на эти цели был сокращен до 0,5%. Лейбористы теперь сократили его до 0,3% с 2027 года, что эквивалентно 9,2 млрд фунтов стерлингов — на 6,1 млрд фунтов стерлингов меньше, чем в 2023 году. Вместо этого деньги будут потрачены на вооруженные силы, говорится в материале Bloomberg.