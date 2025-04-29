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Блэкаут пиренейских стран тестирует стареющие энергосети Европы

Европа 28 апреля получила резкое напоминание о своей энергетической уязвимости, когда около полудня в Испании и Португалии произошло массовое отключение электроэнергии, вынудившее миллионы людей жить без электричества.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

В понедельник, 28 апреля, в течение нескольких часов были нарушены работа общественного транспорта, аэропортов и телефонной связи. Точная причина произошедшего остается неясной, однако уже сегодня утром страны вернулись к подобию нормальной жизни.

Как отмечает Bloomberg, в Европе очень редко случаются отключения электроэнергии подобного масштаба, но они сигнализируют о серьёзных проблемах в дальнейшем.

Резкие скачки напряжения могли привести к сбою в работе сети передачи электроэнергии, что, как пишет новостное агентство, вызывает серьёзную обеспокоенность, поскольку ЕС пытается быстро перейти на возобновляемые источники энергии. Дело в том, что в особенно солнечный или ветреный день дешевая электроэнергия может поступать в систему в избытке, оказывая давление на стареющую сеть.

Массовое отключение электроэнергии в странах Пиренейского полуострова служит ярким напоминанием того, что ЕС необходимо модернизировать оборудование, причем быстро, говорится в материале Bloomberg.