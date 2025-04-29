Блэкаут пиренейских стран тестирует стареющие энергосети Европы

Резкие скачки напряжения могли привести к сбою в работе сети передачи электроэнергии, что, как пишет новостное агентство, вызывает серьёзную обеспокоенность, поскольку ЕС пытается быстро перейти на возобновляемые источники энергии. Дело в том, что в особенно солнечный или ветреный день дешевая электроэнергия может поступать в систему в избытке, оказывая давление на стареющую сеть.