Авиа и ж/д билеты на майские праздники могут подорожать на 400%

«Кто не успел, рекомендация одна — не покупать сейчас ни билеты на поезд, их просто нет в наличии нормальных билетов ни на юг, ни на север по нормальным ценам, ни на самолёт. Те, кто покупал билеты на самолёт, например, четыре-пять месяцев назад, сэкономили примерно 300−400%. Билеты за четыре месяца на майские праздники подорожали из Москвы примерно на 400% и в Калининград, и в Казань, и в Минеральные Воды, и в Сочи», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».