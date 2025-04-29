Авиа и ж/д билеты на майские праздники могут подорожать на 400%

«Кто не успел, рекомендация одна — не покупать сейчас ни билеты на поезд, их просто нет в наличии нормальных билетов ни на юг, ни на север по нормальным ценам, ни на самолёт. Те, кто покупал билеты на самолёт, например, четыре-пять месяцев назад, сэкономили примерно 300−400%. Билеты за четыре месяца на майские праздники подорожали из Москвы примерно на 400% и в Калининград, и в Казань, и в Минеральные Воды, и в Сочи», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Специалист порекомендовал, если билеты еще не куплены, отправляться в путь на собственном автомобиле, особенно если семья большая.
Также эксперт посоветовал выбирать поездки в города, которые не пользуются высоким спросом у туристов, такие как Пенза, Тамбов, Липецк и Рязань. По его словам, «в эти города никакого сумасшедшего потока нет, и рост цен там на майские праздники примерно 20−25%».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».