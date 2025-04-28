Топ-5 направлений отдыха для семей с детьми на майские праздники

«В это время в стране уже начинается полноценный высокий сезон, море прогревается и отдыхать становится комфортно. Более того, в Турции еще не так много туристов, как летом. Во второй половине мая провести отпуск в турецких отелях собрались 68% от всех, кто приобрел туры через Интернет. Средний чек составил 225 тысяч рублей за тур. Например, в Стамбул в это время на 7 ночей семье с одним ребенком можно слетать за 90 тысяч рублей. В поездку входят перелет, проживание в 3* отеле, но нет питания», — отметил он.