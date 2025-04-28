Топ-5 направлений отдыха для семей с детьми на майские праздники

О национальных туристических маршрутах рассказала Финансам Mail старший преподаватель факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Университета «Синергия» Мария Клевицкая.
Она считает, что туристам с детьми стоит обратить внимание на хорошо продуманные, прошедшие экспертную оценку, отвечающие критериям и требованиям современного путешественника туры.
Например, туры на четыре дня для 2 взрослых и ребенка:
- В Аланию — от 93 000 рублей без проезда до места старта.
- Тур «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба» — от 76 000 рублей без проезда до места старта.
- Также интересен будет вариант железнодорожного тура в Волгоград, что особенно актуально в преддверии Дня победы. Стоимость такого тура — от 109 000 рублей.
«Указанная стоимость является ориентировочной и может изменяться в зависимости от дат начала тура и возраста ребенка», — уточнила Клевицкая.
По данным директора по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олега Козырева, самым популярным зарубежным вариантом отдыха на вторую половину мая стала Турция.
«В это время в стране уже начинается полноценный высокий сезон, море прогревается и отдыхать становится комфортно. Более того, в Турции еще не так много туристов, как летом. Во второй половине мая провести отпуск в турецких отелях собрались 68% от всех, кто приобрел туры через Интернет. Средний чек составил 225 тысяч рублей за тур. Например, в Стамбул в это время на 7 ночей семье с одним ребенком можно слетать за 90 тысяч рублей. В поездку входят перелет, проживание в 3* отеле, но нет питания», — отметил он.
Если же хочется пляжного отдыха, продолжил эксперт, он будет немного дороже: минимальная стоимость путешествия для пары с ребенком — от 96 тысяч рублей. Это самый выгодный вариант с завтраками, перелетом и проживанием в 3* отеле.
По словам представителя интернет-магазина туров Travelata.ru, на втором месте по популярности находится Египет. Доля поездок в страну пирамид во второй половине мая 2025 года — 18%, средний чек — 228 тысяч рублей.
«С вылетом 9 мая можно отправиться в Шарм-эль-Шейх семьей из трех человек от 133 тысяч рублей. За эту цену туристы получат перелет, проживание в 3* отеле на 8 ночей и питание “все включено”», — подытожил Козырев.
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