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СМИ: в Испании отключаются системы телекоммуникаций

Звонки практически не проходят, а сети с трудом восстанавливаются из-за масштабного отключения энергии в Испании, сообщает местная газета El País.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как отмечает издание, телекоммуникации в Испании были серьезно повреждены из-за массового отключения электроэнергии на Пиренейском полуострове в полдень 28 апреля. Многие пользователи сообщали о проблемах со звонками, которые в большинстве случаев даже не проходили. Кроме того, такие социальные сети, как X, тоже работают с трудом.

Кроме того, многие социальные сети тоже работают с трудом. Так, пользователи сети X жаловались на невозможность отправить сообщения.

«Крупные телекоммуникационные компании, такие как Telefónica и Masorange, анализируют произошедшее и пытаются восстановить работу связи. Finetwork уже предупредила своих клиентов о проблемах», — говорится в материале.

О проблемах с коммуникациями также предупредила Vodafone España. В этих условиях компания посоветовала клиентам «ответственно пользоваться связью».

Как добавляет издание, Служба 112 Мадрида просила не совершать звонки без жизненно важной необходимости.