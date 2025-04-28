СМИ: в Испании отключаются системы телекоммуникаций

Как отмечает издание, телекоммуникации в Испании были серьезно повреждены из-за массового отключения электроэнергии на Пиренейском полуострове в полдень 28 апреля. Многие пользователи сообщали о проблемах со звонками, которые в большинстве случаев даже не проходили. Кроме того, такие социальные сети, как X, тоже работают с трудом.