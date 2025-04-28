СМИ: Китай наращивает импорт нефти на фоне тарифного шока Трампа

«Китай всегда был очень чувствителен к ценам, — заявил в интервью изданию Джованни Стауново, аналитик нефтяного рынка в швейцарском банке UBS. — Если цена низкая, они запасаются нефтью, а затем сокращают закупки, когда цены растут. Я ожидаю, что в этом месяце данные будут выше, чем в прошлом, из-за этих стратегических закупок».