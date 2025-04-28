СМИ: Китай наращивает импорт нефти на фоне тарифного шока Трампа

По данным аналитиков, импорт сырой нефти в Китай резко вырос в марте. Как передает FT данная тенденция сохранилась и в апреле, поскольку страна пополняет запасы, несмотря на ожидания, что ослабление мировой экономики снизит спрос.
Компания Kpler, предоставляющая данные о танкерных перевозках в Китай, сообщила, что страна импортирует почти 11 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем за 18 месяцев.
В пятницу нефть марки Brent выросла в цене и торговалась чуть выше 65 долларов за баррель, пишет FT. Morgan Stanley считает, что цены останутся под давлением и во второй половине года в среднем упадут до 62,50 доллара за баррель.
«Китай всегда был очень чувствителен к ценам, — заявил в интервью изданию Джованни Стауново, аналитик нефтяного рынка в швейцарском банке UBS. — Если цена низкая, они запасаются нефтью, а затем сокращают закупки, когда цены растут. Я ожидаю, что в этом месяце данные будут выше, чем в прошлом, из-за этих стратегических закупок».
Китай является крупнейшим в мире импортёром и основным рынком для нефти, вытесненной с других площадок, включая российскую, иранскую и венесуэльскую нефть, говорится в материале FT.