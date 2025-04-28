Топ-6 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 28 апреля

В ожидании заседания совета директоров Банка России, которое состоялось 25 апреля 2025 года, участники финансового рынка постепенно пересматривает ставки по банковским депозитам.
На данный момент на платформе «Финуслуги» наиболее выгодную ставку по вкладам на один год для новых клиентов предлагает Авто Финанс Банк — вклад можно открыть от 100 тыс. рублей под 21,2% годовых.
МБ Рус Банк размещает средства клиентов под 20,75% годовых, сумма вклада — от 500 тыс. рублей.
В Первоуральскбанке и БыстроБанке доходность депозитов достигает 20,65%. В первом случае сумма вклада от 100 тыс. рублей, во втором — от 150 тыс. рублей.
В СДМ Банке ставка по вкладу на 12 месяцев с капитализацией составляет 20,52% годовых, по договору — 18,8%. Минимальная сумма размещения — 1,4 млн рублей.
Московский кредитный банк принимает вклады под 20,5% годовых при сумме размещения от 10 тыс. рублей.
В Банке Зенит можно разместить средства под 20% годовых, сумма депозита начинается от 50 тыс. рублей.
Отметим, что данные условия по процентным ставкам действуют при оформлении вкладов в онлайн-режиме на платформе «Финуслуги».
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