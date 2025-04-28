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Мишустин: российская экономика выстояла под санкциями

Российская экономика выстояла вопреки санкциям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с лекцией в рамках просветительского марафона общества «Знание», приуроченного к 80-летию Победы.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава правительства указал на усиление глобальных торговых войн в нарастание протекционизма и санкционного давления.

«Многие универсальные принципы международного права подвергаются серьезному испытанию на прочность. Поменялся формат геополитических противостояний. Усиливаются торговые войны. Нарастает протекционизм и санкционное давление. На смену экономике совместного производства приходит экономика совместного потребления», — пояснил он.

Помимо этого, по словам Мишустина, началась масштабная гонка за технологическое лидерство.

«Как подчеркивал Владимир Владимирович Путин, она “будет самой жесткой и бескомпромиссной в истории нашей цивилизации”, — добавил Мишустин.

Кроме того, глава кабмина заявил, что против РФ ввели около 30 тыс. санкций, но ее экономика выстояла и растет.

«Мы продолжим делать все необходимое для дальнейшего укрепления нашего государства. С учетом уже приобретенного опыта санкционного противостояния, которое еще раз доказало, что для будущих побед опираться следует только на свои силы», — сказал он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».