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WSJ: падение «Великолепной семерки» испытывает рынок на прочность

В течение последних двух лет такие технологические гиганты, как Alphabet, Amazon.com, Apple, Meta* Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook* и Instagram*), Microsoft, Nvidia и Tesla, были главной движущей силой рынка. Инвесторы активно повышали стоимость их акций, поднимая их к рекордным значениям. Однако в этом году для так называемой «Великолепной семерки» все началось крайне неудачно.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Согласно данным Dow Jones Market Data, котировки этих компаний снизились более чем на 6,5%, а их совокупная рыночная стоимость уменьшилась на 2,5 триллиона долларов. Биржевой фонд Roundhill Magnificent Seven за последние четыре дня вырос на 13%, что стало его рекордным результатом, однако он по-прежнему на 15% ниже уровня начала текущего года.

Как сообщает The Wall Street Journal, первые трудности проявились еще в январе — тогда выход ИИ-модели DeepSeek поставил под сомнение ведущие позиции американских корпораций в области искусственного интеллекта. Торговая война, инициированная президентом США Дональдом Трампом, нанесла серьезный удар по стратегиям «американской исключительности», основанным на технологическом лидерстве и высоких ожиданиях по росту отрасли.

В ближайшие дни участники рынка узнают обновленные прогнозы по будущему «Великолепной семерки»: свои квартальные отчеты представят Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook* и Instagram*), Microsoft, Apple и Amazon. Финансовые результаты Nvidia будут опубликованы в конце мая.

Эксперты ожидают, что в 2025 году совокупная прибыль компаний «Великолепной семерки» вырастет на 16% — темпы значительно ниже прошлогодних 37%, приводят данные опроса FactSet. Для остальных участников индекса предполагается повышение прибыли на 7,8% в 2025 году против около 5% в предыдущем году.

Так, Tesla сообщила о сокращении чистой прибыли на 71% в первом квартале, что связано с падением продаж автомобилей. Компания противостоит усиливающейся конкуренции и общественному давлению из-за связей Илона Маска с администрацией Трампа.

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