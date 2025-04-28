WSJ: падение «Великолепной семерки» испытывает рынок на прочность

В течение последних двух лет такие технологические гиганты, как Alphabet, Amazon.com, Apple, Meta* Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook* и Instagram*), Microsoft, Nvidia и Tesla, были главной движущей силой рынка. Инвесторы активно повышали стоимость их акций, поднимая их к рекордным значениям. Однако в этом году для так называемой «Великолепной семерки» все началось крайне неудачно.