WSJ: падение «Великолепной семерки» испытывает рынок на прочность

Согласно данным Dow Jones Market Data, котировки этих компаний снизились более чем на 6,5%, а их совокупная рыночная стоимость уменьшилась на 2,5 триллиона долларов. Биржевой фонд Roundhill Magnificent Seven за последние четыре дня вырос на 13%, что стало его рекордным результатом, однако он по-прежнему на 15% ниже уровня начала текущего года.
Как сообщает The Wall Street Journal, первые трудности проявились еще в январе — тогда выход ИИ-модели DeepSeek поставил под сомнение ведущие позиции американских корпораций в области искусственного интеллекта. Торговая война, инициированная президентом США Дональдом Трампом, нанесла серьезный удар по стратегиям «американской исключительности», основанным на технологическом лидерстве и высоких ожиданиях по росту отрасли.
В ближайшие дни участники рынка узнают обновленные прогнозы по будущему «Великолепной семерки»: свои квартальные отчеты представят Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook* и Instagram*), Microsoft, Apple и Amazon. Финансовые результаты Nvidia будут опубликованы в конце мая.
Эксперты ожидают, что в 2025 году совокупная прибыль компаний «Великолепной семерки» вырастет на 16% — темпы значительно ниже прошлогодних 37%, приводят данные опроса FactSet. Для остальных участников индекса предполагается повышение прибыли на 7,8% в 2025 году против около 5% в предыдущем году.
Так, Tesla сообщила о сокращении чистой прибыли на 71% в первом квартале, что связано с падением продаж автомобилей. Компания противостоит усиливающейся конкуренции и общественному давлению из-за связей Илона Маска с администрацией Трампа.
Акции Nvidia снизились после сообщения о необходимости списания 5,5 мл