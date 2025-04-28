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«Магнит» выплатит 220 тысяч рублей из-за песни «Нас не догонят»

Арбитражный суд Краснодарского края обязал сеть супермаркетов «Магнит» выплатить 220 тысяч рублей за незаконной использование музыкальных произведений, следует из опубликованного решения инстанции.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Взыскать с АО “Тандер” (ключевое операционное подразделение “Магнит”) в пользу общероссийской общественной организации “Российское авторское общество” 220 000 рублей в качестве компенсации за нарушение исключительных прав на музыкальные произведения, с последующей выплатой в пользу правообладателей», — сказано в тексте.

«Магнит» также обязали оплатить государственную пошлину в размере 16 тысяч рублей.

Отмечается, что спор касался использование 12 музыкальных произведений, в том числе песни «Нас не догонят», «Лети за солнцем», «Плачь, любовь», «Прошу тебя», «Мама», «Глупая девочка», «Сердце» и так далее.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».