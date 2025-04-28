«Магнит» выплатит 220 тысяч рублей из-за песни «Нас не догонят»

«Взыскать с АО “Тандер” (ключевое операционное подразделение “Магнит”) в пользу общероссийской общественной организации “Российское авторское общество” 220 000 рублей в качестве компенсации за нарушение исключительных прав на музыкальные произведения, с последующей выплатой в пользу правообладателей», — сказано в тексте.
«Магнит» также обязали оплатить государственную пошлину в размере 16 тысяч рублей.
Отмечается, что спор касался использование 12 музыкальных произведений, в том числе песни «Нас не догонят», «Лети за солнцем», «Плачь, любовь», «Прошу тебя», «Мама», «Глупая девочка», «Сердце» и так далее.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».