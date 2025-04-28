Китай реализует избытки сжиженного природного газа рекордными темпами

Реэкспорт СПГ остается относительно редкой практикой для Китая. Согласно данным Bloomberg, страна приступила к таким операциям с ноября и с начала года наращивает соответствующие объемы. По информации аналитической компании Kpler, в апреле из китайских портов было отправлено на экспорт порядка 160 тысяч тонн СПГ.