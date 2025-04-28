Китай реализует избытки сжиженного природного газа рекордными темпами

Китай продемонстрировал заметное увеличение объемов реэкспорта сжиженного природного газа (СПГ), перепродав около 7,7% всего импортированного в апреле топлива, сообщает Bloomberg.
По оценкам аналитиков, столь высокий уровень экспорта обусловлен снижением внутреннего спроса — мягкая зима и значительные запасы позволили Китаю избежать необходимости наращивать потребление сверххолодного топлива.
Дополнительным фактором стал благоприятная внешняя ценовая конъюнктура: цены на мировых рынках остаются выше, что позволяет китайским трейдерам получать дополнительную прибыль от перепродажи.
При этом, по прогнозам, общий объем импорта СПГ Китаем в мае также снизится. Причиной служит устойчивое сокращение покупательской активности, продолжающееся уже шестой месяц подряд.
Реэкспорт СПГ остается относительно редкой практикой для Китая. Согласно данным Bloomberg, страна приступила к таким операциям с ноября и с начала года наращивает соответствующие объемы. По информации аналитической компании Kpler, в апреле из китайских портов было отправлено на экспорт порядка 160 тысяч тонн СПГ.
Поставки дают возможность зарубежным покупателям, особенно европейским импортерам, восполнить запасы на фоне сокращения поставок российского трубопроводного газа.
Также отмечается, что китайские импортеры перенаправляют заметную долю своего законтрактованного американского СПГ в Европу. Это объясняется как слабыми внутренними потребностями, так и стремлением получить выгоду за счет более высоких цен на зарубежных рынках, несмотря на высокие тарифы на американское топливо.
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