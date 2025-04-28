Главные события финансовых рынков 28 апреля — 4 мая

Текущие темпы инфляции замедляются, но все еще находятся на высоких уровнях. Поэтому ЦБ продолжит удерживать ставку 21%, пока не будет уверен в устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий. Аналитики Market Power полагают, что первое снижение случится не раньше лета, наиболее вероятно — 25 июля. Если, конечно, не случится явного ухудшения ситуации в экономике или значимого прогресса в переговорах между Россией и США. В этом случае регулятор может пойти на снижение уже 6 июня.