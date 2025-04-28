Главные события финансовых рынков 28 апреля — 4 мая

Мировая экономика
Фондовый рынок США оживает на новостях о смягчении ряда пошлин США относительно других стран. Кроме того, видны первые подвижки со стороны Штатов в налаживании диалога с Китаем. Позитива добавляют слова президента США Дональда Трампа о том, что он и не пытался сместить главу ФРС Джерома Пауэлла с поста (за две недели до этого Трамп прямо призывал Пауэлла уйти в отставку).
Главный индекс США завершил минувшую неделю четырехдневным ростом, чего не было с начала апреля. В ближайшие дни индекс S&P 500, по прогнозам аналитиков Market Power, будет колебаться в диапазоне 5 380−5 640 пунктов.
На этой неделе в США выйдет статистика по рынку труда за апрель. Показатели могут пролить свет на траекторию инфляции в Штатах, хотя рыночные аналитики не ожидают существенных изменений относительно марта.
События в России
Банк России оставил ключевую ставку на прежнем уровне — 21% — и ожидаемо смягчил сигнал о будущих действиях с умеренно жесткого на нейтральный.
Текущие темпы инфляции замедляются, но все еще находятся на высоких уровнях. Поэтому ЦБ продолжит удерживать ставку 21%, пока не будет уверен в устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий. Аналитики Market Power полагают, что первое снижение случится не раньше лета, наиболее вероятно — 25 июля. Если, конечно, не случится явного ухудшения ситуации в экономике или значимого прогресса в переговорах между Россией и США. В этом случае регулятор может пойти на снижение уже 6 июня.
На этой неделе выйдет индекс деловой активности от Росстата за апрель. Аналитики ожидают, что показатель немного замедлится.
Однако нет ясности по поводу переговоров между Россией и США по Украине, а также нет понимания, как будет развиваться торговая война Трампа. Эти факторы повышают волатильность и делают чрезмерную концентрацию в активах фондового рынка неоправданно рискованной.
Инвесторам следует диверсифицироваться. В текущих условиях рационально дополнять акции ОФЗ и надежными корпоративными облигациями с фиксированным купоном. По мере приближения момента понижения ставки цены будут расти, обеспечивая стабильный доход и дополнительную защиту от рыночных колебаний.
Нефть
О ситуации на нефтяном рынке было сказано много. И если вкратце, все сводится к двум моментам: торговые войны, развязанные Трампом, и политика ОПЕК+. И если лидер США уже начал понемногу смягчать пошлины, давая рынкам надежду, что замедление мировой экономики (а значит, и спрос на нефть) будет не таким серьезным, то ОПЕК решительно настроен увеличить добычу «черного золота».
Минэкономразвития РФ понизило прогноз среднегодовой цены нефти марки Brent в 2025 году на 17% — до $68,0 за баррель.
В ближайшие дни котировки Brent, как ожидается, будут колебаться в диапазоне $64,5−69,5 за баррель.
Рубль
Рубль по-прежнему крепок. Динамика отечественной валюты сейчас в основном определяется новостным фоном в отношении хода переговоров РФ — США и геополитической ситуации.
При сохранении текущей геополитической ситуации аналитики Market Power ожидают, что рубль в ближайшие недели будет торговаться в диапазоне 78−85 за доллар, 10,7−11,6 за юань и 89−97 за евро.
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