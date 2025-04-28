FT: тарифная политика Трампа ударила по грузоперевозкам и портам США

Согласно информации логистических групп, заказы на контейнеры в США резко сократились после введения пошлин в размере 145% на китайский импорт. В порту Лос-Анджелеса, основном пункте ввоза товаров из Китая, ожидают, что запланированные поставки на следующей неделе, с 4 мая, будут на треть ниже, чем годом ранее. Операторы авиаперевозок также сообщили о резком снижении числа заказов. По данным службы отслеживания контейнеров Vizion, к середине апреля заказов на доставку стандартных шестиметровых грузовых контейнеров из Китая в США будет на 45% меньше, чем годом ранее.